Hoher Schaden bei Restaurant-Brand in Wiesbaden

Kurzmeldung Hoher Schaden bei Restaurant-Brand in Wiesbaden

Bei einem Brand im Außenbe- reich eines Restaurants im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand beim Eintreffen der Rettungskräfte am Samstagmorgen das Vordach des Lokals bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf das Hauptgebäude. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.