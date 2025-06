In einem Sägewerk im nordhessischen Allendorf ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Die Löscharbeiten ziehen sich auch am Dienstagnachmittag noch hin.

Die Löscharbeiten dauerten Stunden, nachdem am Sägewerk in Allendorf (Waldeck-Frankenberg) ein Feuer ausgebrochen war.

Auch am Tag nach dem Ausbruch eines Brandes in einem Sägewerk in Allendorf (Waldeck-Frankenberg) sind Einsatzkräfte der Feuerwehr noch vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.

Man habe die Flammen zwar unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Löscharbeiten dauerten allerdings auch am Nachmittag weiter an.

Maschine gerät in Brand - hoher Schaden

Nach ersten Erkenntnissen war am Montagnachmittag in dem Sägewerk eine Maschine in Brand geraten. Die genaue Brandursache war auch am Dienstagnachmittag noch unklar. Die Brandstelle sei noch zu heiß, um die Ermittlungen aufzunehmen, so die Polizei. Das Feuer habe auf eine größere Menge Holz übergegriffen. Verletzt wurde niemand.

In einer ersten Schätzung hatte die Polizei den Schaden auf rund eine Million Euro beziffert. Genau ließ sich der Schaden laut dem Sprecher noch nicht bestimmen. Wahrscheinlich werde er sich im 800.000-Euro-Bereich bewegen.