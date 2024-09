Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Hofheim

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hofheim (Main-Taunus) sind am Freitagnachmittag vier Menschen leicht verletzt worden.

Das Feuer brach laut Polizei in der Küche des Hauses im Stadtteil Langenhain aus. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach schnell löschen, das Haus ist jedoch vorerst unbewohnbar. Die vier Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus, der Schaden beträgt rund 100.000 Euro.