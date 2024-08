Radfahrer verletzt sich bei Unfall in Lauterbach schwer

Bei einem Unfall am Freitag in Lauterbach (Vogelsberg) verletzte sich ein 64-jähriger Fahrradfahrer schwer.

Veröffentlicht am 27.08.24 um 08:52 Uhr

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Fahrrad von einem dahinter fahrenden Auto touchiert. Der Fahrradfahrer verlor demnach den Halt und stürzte in einen Graben. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.