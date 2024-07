Hund tötet Katze auf Spielplatz in Dreieich

Kurzmeldung Hund tötet Katze auf Spielplatz in Dreieich

Ein Hund hat im Stadtteil Sprendlingen in Dreieich (Offenbach) mehrere spielende Kinder verfolgt und anschließend eine Katze totgebissen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagvormittag an einem Spielplatz nahe dem Schwimmbad. Zeugen versuchten vergeblich, den Hundehalter aufzuhalten. Nach ihm wird gesucht.