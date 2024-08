Ein drei Jahre altes Mädchen ist auf einem Ausflugsschiff auf dem Edersee von einem Hund angefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Der angeleinte Collie biss dem Kleinkind mehrfach in Kopf und Arme.

Es sollte ein Ausflug bei schönstem Sommerwetter werden und endete in einer Tragödie: Bei einer Schiffsfahrt auf dem nordhessischen Edersee wurde ein drei Jahre altes Kind von einem Hund schwer verletzt.

Collie beißt unvermittelt zu

Kurz vor dem Anlegen des Ausflugsschiffs ging die Mutter mit ihrer Tochter am Dienstagnachmittag in Richtung Ausgang, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Im Vorbeigehen an einen anderen Fahrgast habe dessen angeleinter Hund das Mädchen plötzlich angefallen.

Der Collie habe "mehrfach zugebissen", sagte eine Polizeisprecherin dem hr am Mittwoch. Kopf, Arme und ein Auge des Kindes waren von der Attacke betroffen, es erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Mittlerweile außer Lebensgefahr

Nach einer Erstbehandlung vor Ort kam die Kleine mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Mittlerweile sei sie außer Lebensgefahr, so die Sprecherin.

Der genaue Hergang werde noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Die Familie stammt aus Hessen, der Hundehalter aus Baden-Württemberg.