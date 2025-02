ICE beschädigt - Festnahme in Kassel

Ein 34-Jähriger hat am Montag in Kassel mit einem Nothammer mehrere Scheiben und Türen eines ICE zerstört.

Veröffentlicht am 12.02.25 um 13:37 Uhr

Der aus Hamburg kommende Zug konnte an der Haltestelle Wilhelmshöhe wegen der Beschädigungen nicht mehr weiterfahren, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde der Mann noch im Zug festgenommen. Inzwischen befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt.