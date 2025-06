Identität von Wasserleiche in Wiesbaden geklärt

Nach dem Fund einer Wasserleiche im Rhein bei Wiesbaden ist die Identität des Mannes geklärt.

Veröffentlicht am 03.06.25 um 18:51 Uhr

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, gab es mehrere Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten hatten noch am Morgen Fotos veröffentlicht. Die Leiche war am 28. Mai entdeckt worden. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.