Badegäste am Diemelsee in Nordhessen.

Badegäste am Diemelsee in Nordhessen. Bild © picture-alliance/dpa

Die vorletzte Sommerferienwoche startet in Hessen mit Temperaturen um die 30 Grad. Doch Mitte der Woche wird es zunehmend wechselhaft.

Auch zu Beginn der neuen Woche müssen sich die Menschen in Hessen zunächst weiter auf Hitze einstellen.

Bei Höchsttemperaturen von 28 bis 33 Grad am Montag wird es in Nord- und Mittelhessen allerdings etwas angenehmer sein als im Rest von Hessen, sagte hr-Meteorologe Rainer Behrend am Sonntag. "Weil dort die trockenere Luft vom Atlantik her eingeflossen ist - im Süden hält sich noch die sehr warme, schwüle Luft."

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Tiedruckgebiet aus Frankfreich nähert sich

Auch am Dienstag soll noch die Sonne dominieren, wieder bei Höchstwerten von 26 bis 32 Grad. Doch in Südhessen können bereits die ersten Regenwolken gesichtet werden. Örtlich sind wieder Schauer möglich.

Mittwoch könnte dann nach bisherigen Voraussagen mit 25 bis 32 Grad der letzte heiße Tag der Woche sein. Meist ist es trocken.

Dann komme von Frankreich her ein stärkeres Tiefdruckgebiet in Richtung Deutschland und bewege deutlich kühlere Meeresluft in unsere Richtung, so hr-Meteorologe Behrend. Seine Prognose zu dem damit einhergehendem Wetterwechsel: "Es wird in den folgenden Tagen deutlich kühler und wechselhafter. Auch Unwetter sind möglich."

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen