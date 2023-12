Insgesamt 18 islamistische Terroranschläge sind in Deutschland seit dem Jahr 2010 verhindert worden. Das hat das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden am Dienstag mitgeteilt.

In Hessen wurden demnach 2018 ein geplanter Sprengstoffanschlag im Raum Frankfurt gegen eine schiitische Moschee, Polizeibeamte und einen Nachtclub sowie 2019 die Planung eines Anschlags im Raum Offenbach und Frankfurt unterbunden. Das BKA warnt derzeit vor einer Gefährdung der Sicherheitslage in Deutschland im Zuge des Nahost-Konflikts.