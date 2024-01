Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Montag in Königstein (Hochtaunus) mit Silvesterraketen in Richtung fahrender Autos geschossen. Auch eine Schreckschusswaffe kam zum Einsatz.

Eine Person habe mit einer Pistole mehrfach in die Luft geschossen. Bei einer Kontrolle wurde bei einem 19-Jährigen eine Schreckschusswaffe mit Munition gefunden. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubtem Waffenbesitz ermittelt.