Tragischer Todesfall im Stadtzentrum von Fulda: Ein 14 Jahre alter Junge ist aus dem 10. Stock eines Hochhauses gestürzt und ums Leben gekommen. Es war bereits der dritte Sturz eines Kindes innerhalb weniger Tage in Hessen.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend in der Wohnanlage "Osthessen Center" nahe der Fuldaer Innenstadt. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher fiel aus dem 10. Stock eines Hochhauses, wie die Polizei mitteilte. Der Junge erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Laut Polizei gibt es derzeit keine Zeugen für den Sturz. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner der Siedlung in der zentralen Heinrichstraße erfuhren durch den anschließenden Rettungseinsatz jedoch von dem Todesfall.

Weshalb der Junge aus so großer Höhe fiel, ist noch unklar. Es deute aber nichts auf Fremdeinwirkung hin, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Ermittlungen laufen.

Glück im Unglück für zwei Kleinkinder

Erst am vergangenen Wochenende waren in Hessen zwei Kinder aus Wohnhäusern in die Tiefe gestürzt. In Rödermark (Offenbach) fiel ein Dreijähriger aus dem offenen Fenster im dritten Stock eines Hauses und landete direkt auf einem Gebüsch. Durch die abfedernde Wirkung der Hecke kam das Kleinkind mit einem Beckenbruch und Prellungen davon.

Noch mehr Glück hatte ein Einjähriger, der tags zuvor ebenfalls aus der dritten Etage eines Hauses in Darmstadt stürzte. Ein zufällig vorbeikommender Fußgänger fing den Jungen auf, der lediglich leichte Verletzungen davontrug.