Erneut ist ein Kleinkind aus dem dritten Stock eines Hauses gestürzt - und hatte wieder ganz viel Glück: Nachdem ein Einjähriger in Darmstadt von einem Passanten aufgefangen wurde, rettete einen Tag später in Rödermark ein Gebüsch einem Dreijährigen wohl das Leben.

"Einen großen Schutzengel hatte offenbar ein Dreijähriger am Wochenende in Urberach", berichtete die Polizei am Montag über ein Unglück, das sich bereits am Samstagabend in dem Ortsteil von Rödermark (Offenbach) ereignet hatte. Demnach überlebte der Junge einen tiefen Sturz aus dem offenen Fenster eines Wohnhauses.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fiel der Dreijährige aus dem dritten Stock des Hauses und landete auf einem Gebüsch unterhalb des Fensters. Der Junge sei ansprechbar gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort stellten die Ärzte unter anderem einen Beckenbruch und Prellungen fest. Die abfedernde Wirkung des Buschs verhinderte Schlimmeres.

Zwei Stürze in zwei Tagen

Die genauen Umstände des Vorfalls sind laut Polizei noch unklar. Die Beamten gehen von einem Unfall aus und prüfen, ob eine mögliche Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt.

Erst einen Tag zuvor, am Freitagabend, hatte es einen ähnlichen Vorfall im rund 15 Kilometer entfernten Darmstadt gegeben, bei dem ein Einjähriger auch Glück im Unglück hatte. Das Kind stürzte ebenfalls aus dem dritten Stock eines Wohnhauses im Stadtteil Nord. Ein zufällig vorbeikommender Fußgänger fing den Jungen auf, der lediglich leichte Verletzungen davontrug.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen