Pünktlich zum Dezember-Start kommt der Winter nach Hessen: Die Temperaturen gehen in den Keller, auch etwas Schnee ist drin. Nächste Woche könnte es dann sogar richtig weiß werden.

Videobeitrag Video alle wetter! vom 29.11.2022 [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Meteorologisch gesehen beginnt der Winter am 1. Dezember. Pünktlich dazu wird es in diesem Jahr tatsächlich deutlich kühler. "Ein erster Winterhauch steht an", sagte hr-Meteorologe Tim Staeger am Dienstag.

Ab Donnerstag wird es ihm zufolge bereits ein klein wenig kälter. In der Nacht zum Freitag kündigt sich unter anderem in der Rhön und auf dem Hohen Meißner Nachtfrost an. Lediglich im Rhein-Main-Gebiet und an der Bergstraße bleibt es frostfrei.

In höheren Lagen könnte es "kurz anzuckern"

Die hessenweiten Tiefstwerte vom Donnerstag (5 bis 0 Grad) entsprechen dann in etwa den Höchstwerten am Freitag (-1 bis 5 Grad) - und es bleibt bis mindestens über das Wochenende kalt, mit Nachtfrost und höchstens 3 Grad tagsüber.

"Es könnten auch ein paar Flocken fallen", sagte Staeger weiter. "Intensiver Schneefall ist nicht in Sicht, aber in höheren Lagen könnte es kurz anzuckern, also auch optisch ein Hauch Winter."

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Kaltluft aus Ost "erste Zutat"

Bereits Mitte November hatte es ein kurzes "Wintermezzo" gegeben. Die ersten Schneeflocken sorgten mancherorts für Verkehrsbeeinträchtigungen und Unfälle - aber auch für idyllische Bilder.

Die nun anstehende Dezember-Kälte wird durch den Ostwind verstärkt, wie Staeger erklärte. Die gefühlte Temperatur liege dadurch noch niedriger.

Die Vorhersage ab kommender Woche ist noch unklar. Es bleibe spannend, sagt Staeger: "Es sieht so aus, als ob die schwere und träge Kaltluft liegen bleibt." Außerdem könnte es kräftigere Niederschläge auch mit Schnee geben. "Die Kaltluft aus dem Osten ist die erste Zutat. Dazu bräuchte es ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik mit der nötigen Feuchtigkeit."

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen