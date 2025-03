Wiederholte Frostphasen haben in diesem Jahr die Entwicklung von Sumpfwaldstechmücken hinausgezögert.

Das teilte die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) am Mittwoch mit, in der sich Kommunen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg zusammengetan haben. Die Larven dieser Stechmücken können sich bereits bei kalten Wassertemperaturen entwickeln. Daher sei ihre Bekämpfung für die Kabs der Start in die Saison.