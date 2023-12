Eine junge Frau war mit ihren Freundinnen zum Bergpark Wilhelmshöhe unterhalb des Herkules gereist. Dort rutschte sie so unglücklich aus, dass sie metertief stürzte und später starb. Nun äußerte sich der Betreiber des Bergparks.

Im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel hat es einen tragischen Unfall gegeben - dabei kam eine 28-Jährige ums Leben. Laut Polizeimeldung vom Freitag schaute sich die Westerwälderin an Donnerstagmittag mit Freundinnen die Wasserkaskaden unterhalb der Herkulesstatue an, als sie "unglücklich ausrutschte" und zehn Meter in die Tiefe fiel.

Bei dem Sturz zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie am frühen Abend trotz Notoperation in einem Krankenhaus starb. Die Freundinnen der 28-Jährigen wurden seelsorgerisch betreut.

Die Polizei schließt nach ersten Ermittlungen sowohl Fremdverschulden als auch Suizid aus. An welcher Stelle die Frau ausrutschte und fiel, ist bisher ebenso unbekannt wie der genaue Hergang des Unglücks. Mit weiteren Erkenntnissen werde erst in der kommenden Woche gerechnet, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Besucher haben eine Kerze am Bergpark aufgestellt. Bild © hr/Leander Löwe

Hessen Kassel Heritage: kein vergleichbares Ereignis

Zu dem Unglück äußerte sich am Freitagnachmittag auch der Parkverwalter, die Hessen Kassel Heritage (HKH). Man bedauere diesen "tragischen Unfall" sehr, "unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der jungen Frau."

Trotz der vielen Gäste sei es in den Museen, Schlössern und Parks der HKH zu keinem vergleichbaren Ereignis gekommen, erklärte eine Sprecherin. Man unterstütze die Ermittlungen der Polizei und stehe im engen Austausch mit den Behörden.

Appell: Parkregeln beachten und auf den Wegen bleiben

Edda von Spiegel, stellvertretende Direktorin von Hessen Kassel Heritage, appellierte vor dem Hintergrund des Unfalls an Besucherinnen und Besucher, auf den ausgewiesenen Parkwegen zu bleiben und die Parkregeln zu beachten.

Der Bergpark Wilhelmshöhe mit den historischen Wasserspielen, der seit 2013 zu den Unesco-Weltkulturerbe-Stätten gehört, ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der rund 240 Hektar große Park mit künstlichen Felsformationen, Kaskaden und einem Aquädukt ist an einem steilen Hang angelegt.

Der Herkules ist ein beliebter Treffpunkt, etwa am Silvesterabend - auch wenn hier kein Feuerwerk gezündet werden darf. Von dort aus hat man einen Blick über die ganze Stadt.