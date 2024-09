Sperrung der Innenstadt am Sonntag Mit diesen Verkehrsbehinderungen ist beim Kassel Marathon zu rechnen

In Kassel werden zum Marathon am Wochenende rund 10.000 Läuferinnen und Läufer erwartet. Am Sonntag wird die Innenstadt deshalb großräumig abgesperrt. Auch für Busse und Bahnen hat das Auswirkungen.

Veröffentlicht am 14.09.24 um 12:37 Uhr Link kopiert!









Die Sieger des letzten Kassel Marathons 2023. Bild © Imago Images

Link kopiert!









Los ging es bereits am Freitag mit dem Bambini-Lauf. Am Samstag standen ab 14 Uhr der Firmenlauf und ab 15.45 Uhr der Mini-Marathon auf dem Programm, zu dem tausende Schülerinnen und Schüler erwartet wurden. Beide Strecken sind 4,219 Kilometer lang - ein Zehntel der klassischen Marathonstrecke. Für beide Läufergruppen geht es durch den Staatspark Karlsaue, Ziel ist jeweils das Auestadion. Am Sonntag wird ab 9.30 Uhr ganz Kassel zur Laufstrecke für den Marathon. Wie bereits in den Vorjahren werden dazu große Teile der Innenstadt schon ab 7 Uhr morgens für den Autoverkehr gesperrt, wie die Stadt Kassel mitteilte. Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags So verläuft die Marathon-Strecke Die Strecke führt auf zwei Runden vom Start in der Damaschkestraße durch die Stadtteile Waldau, Bettenhausen, Forstfeld, Unterneustadt, Wesertor, Nord (Holland), Rothenditmold, Kirchditmold, Vorderer Westen, Mitte und Süd. Ziel ist das Auestadion. Kassel Marathon 2024 Hier finden Sie den genauen Streckenverlauf Kassel Marathon 2024 Damit Autos nicht das komplette Gebiet umfahren müssen, gibt es folgende Durchlassstellen: Am Sportzentrum/Damaschkestraße/Auedamm

Leipziger Straße/Sandershäuser Straße

Schützenstraße/Ysenburgstraße

Schützenstraße/Weserstraße (Katzensprung)

Holländische Straße/Mombachstraße

Elfbuchenstraße/Friedrich-Ebert-Straße

Friedrich-Ebert-Straße/Querallee

Ständeplatz

Friedrichsplatz/Friedrichsplatzrandstraße/Frankfurter Straße (AOK-Kreuzung) Alle Straßensperrungen sollen spätestens gegen 17 Uhr wieder abgebaut sein - sobald der letzte Läufer oder die letzte Läuferin das Ziel erreicht habe. Baustelle beeinträchtigt zusätzlich Wegen einer Baustelle an der Damaschkebrücke weist die Stadt darauf hin, dass die Einfahrt in die Damaschkestraße seit Freitag nicht mehr möglich ist. Der Verkehr aus Richtung Messehallen könne stadteinwärts nur noch den Auedamm befahren. Stadtauswärts werde der Auedamm in Höhe Insel Siebenbergen für den Verkehr gesperrt. Ausfälle und Umleitungen bei Trams und Regiotrams Auch der Öffentliche Nahverkehr ist am Sonntag betroffen. Die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) teilte mit, dass die Königsstraße zwischen 9.30 und 15.30 Uhr für den ÖPNV gesperrt sein wird. Insbesondere zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr sei auf allen Tram- und Regiotram-Linien in der Innenstadt mit Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Die Auswirkungen auf den Nahverkehr im Detail: Tram 1, 3, 4 und 6 werden über den Scheidemannplatz umgeleitet.

Tram 4 ersetzt bis etwa 15.30 Uhr die Tramlinie 8. Sie fährt stadteinwärts über Bebelplatz und Annastraße, stadtauswärts über Weigelstraße und Kirchweg.

Tram 5 wird von Baunatal kommend über den Scheidemannplatz umgeleitet und wechselt dort auf Tramlinie 7.

Tram 8 wird von Betriebsbeginn bis circa 15.30 Uhr durch die Tramlinie 4 und den Bus EV8 (Bahnhof Wilhelmshöhe Hessenschanze) ersetzt.

Auch mehrere Buslinien entfallen oder enden vorzeitig. Betroffen sind die Linien 10, 11, 12, 13, 16, 30, 31, 37, 100, 110 und 500. Details finden Sie auf der Webseite der KVG .