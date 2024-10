Zwei demolierte Wagen, hoher Schaden und ein drohendes Nachspiel mit der Polizei: Eine über die Straße laufende Katze hat einer Autofahrerin in Osthessen mächtig Probleme eingebracht.

Veröffentlicht am 20.10.24 um 17:31 Uhr

Ob es eine schwarze Katze war, die den Weg der Autofahrerin kreuzte, wird im Polizeibericht nicht erwähnt. Pech brachte ihr das Tier aber allemal.

Verhängnisvolle Kettenreaktion

Am späten Samstagabend fuhr die 30-Jährige aus Petersberg (Fulda) mit ihrem BMW in Richtung des Ortsteils Margretenhaun. Kurz vor dem Ortseingang, so die Darstellung der Frau, lief plötzlich die Katze einmal quer über die Fahrbahn. Um den Vierbeiner nicht mit dem Auto zu erfassen, habe sie ausweichen müssen.

Dabei verlor die 30-Jährige die Kontrolle über ihren SUV und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen ein Straßenschild und den gepflasterten Fahrbahnrand. Und als wäre das noch nicht genug, ging der Katzen-Fluch noch weiter: Durch den heftigen Aufprall wurden größere Steinbrocken auf die Straße geschleudert wurden. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos konnte nicht bremsen und fuhr darüber, sodass auch sein Auto beschädigt wurde.

Katze wird zum Kater

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Da bei der 30-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, sei eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt worden. Die kreuzende Katze droht damit noch zum handfesten Kater zu werden.