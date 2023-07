Kiloweise Drogen in Postpaketen in Bad Hersfeld beschlagnahmt

Zollfahnder haben in einem Verteilzentrum in Bad Hersfeld zwei Postpakete aus Spanien, in denen insgesamt rund 36 Kilo Marihuana verpackt waren, beschlagnahmt.

Nach Angaben vom Dienstag sitzen die beiden Adressaten in U-Haft. Die 28 und 40 Jahre alten Männer wurden am vergangenen Mittwoch in Rosbach (Wetterau) und Frankfurt festgenommen.