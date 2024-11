Kind entführt und missbraucht - Prozess

Nach dem zeitweisen Verschwinden einer Zehnjährigen aus dem nordrhein-westfälischen Brakel steht ein 66-Jähriger aus Baden-Württemberg vor Gericht.

Veröffentlicht am 13.11.24 um 15:02 Uhr

Ihm werden Geiselnahme, schwerer sexueller Kindesmissbrauch sowie Körperverletzung vorgeworfen, teilte das Gericht in Paderborn am Mittwoch mit. Um das Mädchen zu schützen, haben die Richter die Öffentlichkeit schon vor der Verlesung der Anklage ausgeschlossen. Die Schülerin war im Mai nicht nach Hause gekommen. Am Abend fand man das Kind im rund 80 Kilometer entfernten Fritzlar (Schwalm-Eder) im Krankenhaus.