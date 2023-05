Ein 48 Jahre alter Mann soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Hanau für den Mord an seinen beiden Kindern eine lebenslange Haftstrafe erhalten.

Er habe seine Tochter (7) getötet, sein Sohn (11) sei aus Todesangst vom Balkon der Wohnung neun Stockwerke in die Tiefe gesprungen, sagte der Vertreter der Anklage am Montag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht. Die Tat am 11. Mai 2022 in Hanau habe der Angeklagte geplant. Für ihn solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Die Verteidigung plädiert am Nachmittag, das Urteil soll am Freitag fallen.