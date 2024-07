In Darmstadt ist am Freitag ein einjähriger Junge aus einem Fenster im dritten Stock eines Hauses gefallen.

Ein Passant fing das Kind zufällig auf. Weshalb es aus dem Fenster fiel, ist unklar. Die 29 Jahre alte Mutter und der siebenjährige Bruder des Kleinkindes waren zum Unglückszeitpunkt in der Wohnung. Während der leicht verletzte Junge und die Mutter im Krankenhaus waren, brach in der Wohnung ein Brand aus, laut Polizei vermutlich durch angebranntes Essen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Auch der Siebenjährige kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Da die Wohnung zunächst nicht mehr bewohnbar ist, wurde durch den Bauverein eine Ersatzwohnung organisiert. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.