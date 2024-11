Knall in Schule - Verletzte in Frankfurt

Bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in einer Schule im Frankfurter Stadtteil Gallus sind am Donnerstag drei elf Jahre alte Schüler und zwei Lehrer verletzt worden.

Veröffentlicht am 15.11.24 um 12:06 Uhr

Nach Polizeiangaben vom Freitag klagten sie über Schmerzen und Störgeräusche in den Ohren. Zeugen gaben an, dass eine bislang unbekannte Person einen Feuerwerkskörper aus einem der oberen Stockwerke in den Flur geworfen habe.