Nach einem Unfall ist ein 74- Jähriger im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Der Fußgänger war am Mittwoch in Kassel von einem Auto erfasst und schwerverletzt in die Klinik gebracht worden.

Der 74-Jährige hatte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, eine Straße überquert. Der Pkw-Fahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und erfasste ihn.