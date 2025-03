Ein 15-Jähriger ist in der Nacht in Kriftel mit einem Motorrad vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die wilde Verfolgungsfahrt endete glimpflich.

Veröffentlicht am 22.03.25 um 08:52 Uhr

Der Jugendliche war am Freitagabend in Kriftel (Main-Taunus) auf einem Motorrad mit abgeklebten Kennzeichen unterwegs, als die Polizei ihn gegen 23.45 Uhr anhalten und kontrollieren wollte. Der 15-Jährige gab jedoch Gas, fuhr trotz roter Ampel über eine Kreuzung und beschleunigte massiv, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der 15-Jährige raste in einen Feldweg, verlor dort die Kontrolle über das Motorrad und stieß mit einem Streifenwagen zusammen. Er stürzte und flüchtete zu Fuß weiter.

Fahndung mit Drohnen und Wärmebildkameras

Bei der Fahndung nach ihm wurde die Feuerwehr hinzugezogen, weil laut Polizei nicht auszuschließen war, dass der Jugendliche sich schwer verletzt hatte. Auch Drohnen und Wärmebildkameras kamen zum Einsatz. Schließlich wurde der 15-Jährige aus Frankfurt-Zeilsheim festgenommen.

Er zog sich der Aktion leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Die Polizei stellte das Motorrad sicher.