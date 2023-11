Kronprinzessin Victoria von Schweden hat sich am Freitag bei einem Besuch im Rhein-Main-Gebiet über die Verbindungen von Hessen und ihrem Heimatland ausgetauscht.

Die Königliche Hoheit sei eine "unglaublich sympathische, offene, meinungsstarke und diskussionsfreudige Persönlichkeit", sagte Ministerpräsident Rhein (CDU) im Anschluss an ein Treffen in der Staatskanzlei. Am Vormittag hatte Victoria das schwedische Medizintechnikunternehmen Getinge in Frankfurt besucht.