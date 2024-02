Bildergalerie

1/26 | Afrikanische Zwergziegen, Januar 2024 Im Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) sind in den ersten Tagen des neuen Jahres gleich 19 Afrikanische Zwergziegen geboren. Derzeit befinden sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter noch in einem vom Besucherbereich getrennten Vorgehege im Streichelzoo. In einigen Wochen sollen sie zu den anderen Ziegen, Eseln und Rhönschafen in den Streichelzoo übersiedeln. Bild © Archiv Opel-Zoo