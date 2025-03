Bei einem Unfall in einem Kuhstall im nordhessischen Kaufungen ist ein Landwirt getötet worden. Offenbar hat ein ausgebrochener Bulle den Mann so stark verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der 45-Jährige schon am Montagmittag einen ausgebrochenen Bullen mit einer Absperrbake in den Kuhstall zurückgetrieben haben.

Dabei drängte der Bulle ihn nach bisherigen Erkenntnissen in die Ecke eines Gangs und schleuderte ihn gegen eine Wand. Der Landwirt erlag am Montag noch am Unfallort in Kaufungen (Kassel) seinen Verletzungen.

Anwohnerin alarmierte Rettungsdienst

Eine Anwohnerin hatte zuvor Schreie aus dem Stall gehört und den Rettungsdienst alarmiert. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Laut der Polizei war der Mann allein mit dem Tier am Kuhstall.

Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sei eingebunden.