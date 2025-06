Leiche in Haus gefunden - Verdacht auf Tötungsdelikt

In einem Wohnhaus in Hanau ist die Leiche eines 37-Jährigen entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann getötet. Vieles ist noch unklar.

Veröffentlicht am 24.06.25 um 14:39 Uhr

Rettungswagen am Dienstag in Hanau.

Rettungswagen am Dienstag in Hanau. Bild © 5vision.news

Die Straße in der Nähe des mutmaßlichen Tatortes in Hanau-Steinheim wurde am Dienstag abgesperrt. Experten sicherten vor Ort Spuren.

Zuvor war die Leiche des 37-Jährigen gefunden worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, wie die Polizei mitteilte. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.