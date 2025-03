Leichenfund in Nidderau - Fahndung nach Auto der Verstorbenen

Frau tot in ihrer Wohnung

In einem Wohnhaus in Nidderau ist am Freitag die Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Umstände sind bislang unklar. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die das Auto der Frau gesehen haben.

Veröffentlicht am 14.03.25 um 14:28 Uhr

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Hanau mitteilten, wurde eine Frau am Freitag leblos in ihrer Wohnung in Nidderau (Main-Kinzig) aufgefunden. Die Todesursache und die Hintergründe der Tat seien bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Spurensicherung und Rechtsmedizin waren am Freitagnachmittag am Fundort im Zeisigweg in Nidderau-Ostheim.

Man würde nicht in jedem Fall von einem Gewaltverbrechen ausgehen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Ermittlungen dazu stünden noch ganz am Anfang. Der Tod der Frau sei der Polizei am Morgen gemeldet worden - von wem, wurde nicht bekannt.

Ermittler suchen nach Mini Cooper

Ersten Ermittlungen zufolge sei auf die Verstorbene ein schwarz-grauer Mini Cooper mit dem Kennzeichen HU-N 313 zugelassen. Eine Zeugin soll ihn zuletzt am Donnerstagabend gesehen haben. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei suchen nun nach diesem Fahrzeug. Zeugen sollen sich beim Polizeipräsidium Südosthessen melden .