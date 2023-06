An diesem Waldweg wurden die Leichenteile gefunden.

An diesem Waldweg wurden die Leichenteile gefunden. Bild © 5vision.news

Leichenteile in Mörfelden-Walldorf

Ermittlungserfolg in Mörfelden-Walldorf: Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der einen 79-Jährigen getötet haben soll. Leichenteile waren in Säcken verpackt an einem Feldweg gefunden worden.

Das 79 Jahre alte Opfer aus Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) war am Abend des 24. Mai von einem Spaziergang nicht nach Hause im Stadtteil Mörfelden zurückgekehrt. Seine sterblichen Überreste wurden am Pfingstmontag von Zeugen in Säcken verpackt im Bereich des Bornbruchsees gefunden.

Das Polizeipräsidium Südhessen richtete die Mordkommission "2905" ein - angelehnt an Montag, den 29. Mai, als die Leichenteile von Zeugen entdeckt worden waren. Mehr als 20 Beamtinnen und Beamte ermittelten in dem Fall, ein Hinweistelefon wurde eingerichtet.

Festnahme im Herrngarten in Darmstadt

Am Mittwoch schließlich nahmen die Ermittler einen 59 Jahre alten Tatverdächtigen im Herrngarten in Darmstadt fest, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Widerstand habe er nicht geleistet.

Der Festgenommene wohne in Mörfelden-Walldorf und habe "familiäre Bezüge zu dem Opfer". Am Donnerstag erging Haftbefehl gegen den Mann, er kam in Untersuchungshaft.

Ermittlungen zum Tatmotiv gehen weiter

"Im Rahmen der umfangreichen und intensiven Ermittlungen hatte sich ein dringender Tatverdacht gegen den 59-Jährigen ergeben", teilte die Polizei weiter mit. Details nannte sie nicht. Die Wohnung des Mannes sei durchsucht worden. Er habe von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

"Die Ermittlungen zum Tatmotiv sowie die zahlreichen Spurenauswertungen dauern weiter an", so die Polizei. Auch die Kleidung des Getöteten wurde bislang noch nicht gefunden.