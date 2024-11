Sternschnuppen ziehen in den nächsten Tagen ihre Bahnen über dem Nachthimmel. Doch Vollmond und wolkenverhangener Himmel trüben in Hessen die Sicht.

Wäre der Himmel klar, hätten Schaulustige in den kommenden Tagen wieder Chancen auf Sternschnuppen am morgendlichen Nachthimmel. Diese könnten vom 13. bis 30. November die Meteore des Leonidenstroms in der Dunkelheit aufleuchten. Das Maximum werde am Morgen des 17. November um etwa 5.00 Uhr erreicht, wie die Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz in Bensheim (Bergstraße) mitteilte.

Doch die Chancen, Zeuge des nächtlichen Schauspiels zu werden, stehen schlecht, wie hr-Meteorologe Tim Gotsch erläutert. Zum einen dank des Vollomonds am 15. November, der über Nächte den Himmel zu hell erleuchtet. Zum anderen durch den bewölkten Himmel und Nebel, der für die nächsten Tage zu erwarten sei.