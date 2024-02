Am Nachthimmel über einer Einfamilienhaussiedlung im Rhein-Main-Gebiet schwirren unbekannte Lichter.

Bild © Mario Wagner / Facebook

Fastnacht am hessischen Himmel?

Fliegende Untertassen, Satelliten oder Scheinwerfer? Ungewöhnliche Lichterscheinungen haben Menschen im Rhein-Main-Gebiet irritiert. Die wahrscheinlichste Erklärung liefert ausgerechnet ein Ufo-Experte.

Videobeitrag Video Ufos? – Mysteriöse Lichtphänomene im Rhein-Main-Gebiet Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Mysteriöse Lichteffekte am Nachthimmel haben unter anderem in Frankfurt, Bad Soden, Kelkheim (beide Main-Taunus) und Hofheim für Aufregung gesorgt.

Auf verschiedenen Plattformen im Internet wie Facebook , TikTok und Youtube posteten Menschen Videos, in denen demnach am Samstagabend Lichter am hessischen Himmel umherflitzten. Um die Herkunft wird dort mit mal mehr, mal weniger Augenzwinkern spekuliert: Die Erklärungsversuche reichen von Ufo-Erscheinungen über Wetterleuchten, Kometen, Sternschnuppen, verirrte Satelliten und Party-Scheinwerfer bis hin zu Geistern und himmlischen Erscheinungen wie Engeln.

Ufo-Experte setzt auf die "üblichen Verdächtigen"

Entsprechend viele Anfragen gingen seit Samstagabend bei der Ufo-Meldestelle in Lützelbach (Odenwald) über "ein Spektakel am Himmel" ein, wie Experte Hansjürgen Köhler dem hr am Montag auf Anfrage sagte. Der Astronomiefan hat das deutschlandweit einzigartige Centrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene (Cenap) vor mehr als 50 Jahren gegründet.

Köhler vermutet hinter den Beobachtungen vom Samstagabend keine Außerirdischen als Ursache, sondern hat eine ganz andere Erklärung. Die "üblichen Verdächtigen", wie er sie nennt: "Hierbei handelte es sich um die nächste Generation von Laser-Himmelslichteffektgeräten."

Bis zu 40 Kilometer weit entfernt zu sehen

Anders als bei den bekannten Himmelsstrahlern sehe man dabei keine vom Boden ausgehenden Lichtkegel. "Diese Event-Teile werden seit letztem Jahr eingesetzt, und man kann sie über 40 Kilometer weit sehen", so Köhler. Das verwirre viele Beobachter, weil sie weit vom Ursprungsort entfernt seien.

Vor der dicken Wolkendecke seien die umherhuschenden Lichter am Himmel an diesem Wochenende besonders gut zu sehen gewesen. "Eine optimale Wetterlage", schmunzelt der Ufo-Experte. Er glaubt, dass sie in Zusammenhang mit Fastnacht-Partys eingesetzt wurden.