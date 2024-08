Lkw bleibt in Weiterstadt an Brücke hängen und kippt um

Ein Lkw ist am Dienstag an einer Eisenbahnbrücke in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) hängengeblieben und umgekippt.

Vermutlich sei die Kippvorrichtung nicht ganz eingefahren gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn wurde eingeschaltet. Zur Schadenshöhe konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.