(Fast) Alles, was Sie über Ostern wissen müssen

Das Wetter an Ostern, warum bringt ein Hase die Eier, wie Offenbach gegen illegale Müllberge kämpft und wieso und wo Bahnreisende schon wieder stark sein müssen: Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 17:30 Uhr

Herzlich willkommen zur Oster-Sonderausgabe von "Hessen am Abend"! Wobei es eigentlich keine wirkliche Sonderausgabe ist, aber aufgrund der bevorstehenden Feiertage hat sich da irgendwie so ein kleiner Schwerpunkt ergeben. Aber keine Sorge: Ich habe auch noch jede Menge andere Themen für Sie parat!

Legen wir los:

Ist Grüne Sauce an Gründonnerstag Pflicht?

Auf dem Speiseplan der Kantine des Hessischen Rundfunks stand heute als Menü 2: "Zwei gekochte Eier mit Frankfurter Grüner Sauce, Dampfkartoffeln und Rote-Bete-Salat".

Denn: Heute ist Gründonnerstag und da gehört (nicht nur) in Frankfurt Grüne Soße auf den Tisch. Vorgestern im Supermarkt war eine der Pizza-Kühltruhen zur Hälfte mit abgepackten Grüne-Sauce-Kräutern gefüllt. Die nehmen das hier mit der Grünen Soße wirklich ernst! Und wie sieht es bei Ihnen aus?

Voting Ist Grüne Sauce für Sie Pflicht an Gründonnerstag? Nur eine Antwort ist möglich (0/1) Natürlich! Was denn sonst? Nö. Grüne Sauce ist schon lecker, aber ich mache meinen Speiseplan nicht vom Kalender abhängig. Grüne Sauce ist nicht so mein Ding. Also weder an Gründonnerstag, noch sonst irgendwann. Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found Bitte mindestens eine Option auswählen. Hinweis Bitte aktivieren Sie JavaScript, um bei einem Voting abstimmen zu können.

Hier wird nicht getanzt

Ernst genommen wird auch die Sache mit dem "stillen Feiertag" am Karfreitag. Der ist zwar erst morgen, aber schon seit heute Morgen um 4 Uhr darf nicht mehr getanzt werden.

Und obwohl die Geschäfte eigentlich wie an jedem Donnerstag geöffnet haben, schließen sie heute wegen Karfreitag schon um 20 Uhr.

Aber keine Angst: Am Karsamstag (ja, so heißt der Samstag nach Karfreitag, auch wenn er oft Ostersamstag genannt wird) öffnen sie wieder und dann kann man sich noch schnell um den letzten Schokohasen im Regal streiten.

Teurer Osterhase

Apropos Schokohasen: Ich war etwas geschockt, als ich am Montag welche gekauft habe und die Preise gesehen habe. Der Grund für die hohen Preise sind übrigens die gestiegenen Preise für Kakaobohnen und die wiederum sind teurer geworden, weil es unter anderem wegen Trockenheit in den Anbaugebieten (Stichwort Klimawandel) immer weniger davon gibt .

Videobeitrag Teure Schokohasen zu Ostern Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Warum bringt ein Hase die Eier?

Und wenn wir schon beim Schokoladen- bzw. Osterhasen sind: Falls Sie sich gerade fragen, warum an Ostern eigentlich ein Hase die Eier bringt und was das mit Jesus Christus zu tun hat, dann kann ich Ihnen sagen, dass Sie damit nicht alleine sind, zumal niemand so wirklich die genaue Antwort auf diese Frage kennt.

Zumindest bei den Eiern ist man sich sicher. Die sind an Ostern nämlich ein Symbol der Auferstehung, haben also tatsächlich einen christlichen Hintergrund. Außerdem durften in der Fastenzeit vor Ostern keine Eier gegessen werden, weshalb man sich schon vor Jahrhunderten zu Ostern verzierte Eier schenkte.

Gehören einfach zusammen: Eier und Hasen - wobei das hier ein Zwergkaninchen ist. Aber wir wollen nicht kleinlich sein. Bild © picture alliance/dpa (Archiv) | Birgit Egarter

Was den Hasen betrifft, wird es allerdings schwierig: Eine Legende besagt, dass er angeblich aus einem misslungenen Ostergebäck hervorgegangen sein könnte. Eigentlich sollte es ein Lamm werden, aber das sah am Ende wie ein Hase aus. Klingt irgendwie wenig plausibel.

Eine andere Legende hingegen besagt, dass der Hase einerseits ein Fruchtbarkeitssymbol war, andererseits aber auch immer so im Gras hockt, als würde er ein Ei legen. Und dann hat sich Ostern im Laufe der Zeit auch immer mehr als Familienfest durchgesetzt, unabhängig vom eigentlichen christlichen Hintergrund. Und so ist irgendwann alles zusammengekommen - und jetzt bringt eben der Osterhase die Eier.

Das alles ist jetzt stark verkürzt. Die ausführliche Erklärung findet man bei den Kolleginnen und Kollegen von "planet wissen". Hier geht's zu den Infos über die Ostereier und hier über den Osterhasen .

Es könnte länger dauern

Und einen Evergreen habe ich noch. Denn auch in diesem Jahr warnt der ADAC zu Ostern vor vollen Straßen und die Bahn vor vollen Zügen. Wenigstens für die Rückfahrt haben Sie dann sicher alle reichlich Schokolade im Auto, so dass zumindest niemand im Stau verhungern muss.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Bevor wir uns gleich um das Wetter, Müll und Bahn-Ausfälle kümmern, schauen wir uns erst noch die heutige Momentaufnahme an. Und das ist wieder einmal so ein Bild, das man auch problemlos als Poster in Baumärkten und Einrichtungshäusern, aber auch als Postkarte verkaufen könnte, denn es zeigt einen malerischen Sonnenaufgang bei Wetzlar. Ist das nicht hübsch?

"Diesen schönen Sonnenaufgang habe ich an der Lahn bei Wetzlar fotografiert" schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Siegfried Lutsch zu seinem Foto. Bild © Siegfried Lutsch

Wetter-Achterbahn mit Happy End zur Eiersuche

Sollten Sie morgen irgendwo im Stau stehen, verpassen Sie draußen eher wenig, denn am Karfreitag wird es mit bis zu 11 Grad ziemlich kühl und dazu noch ziemlich nass. Aber es wird besser: Am Karsamstag sollen es bis zu 18 Grad werden und am Ostersonntag wird es pünktlich zur Eiersuche sogar noch wärmer. Dann erwarten uns bis zu 23 Grad. Den Regenschirm sollte man aber trotzdem mitnehmen, denn vor allem am Nachmittag könnte es Schauer geben.

Videobeitrag alle wetter! vom 16. April Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Und das ist auch gut so, denn Regen können wir gut gebrauchen. Wegen der Trockenheit wurden einige Osterfeuer wie in Ahnatal bei Kassel bereits abgesagt, in anderen Orten wie in Linsengericht will man noch abwarten, ob bis dahin nicht doch noch genug Wasser vom Himmel fällt.

Videobeitrag Waldbrandgefahr durch Osterfeuer Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Sollten Sie noch Ausflugstipps für Ihr Osterwochenende suchen, dann schauen Sie doch mal in unserer Rubrik "Ausflüge und Ausflugsziele in Hessen" vorbei. Da ist bestimmt auch was für Sie dabei.

Offenbach bekämpft illegale Müllberge mit Aufklebern

Bei mir vorm Haus gab es bis vor ein paar Monaten einen "Müllbaum". Das war ein ganz normaler Baum, unter dem sich aber immer wieder Sperrmüll angesammelt hat. Irgendwann wurde der dann immer von jemandem von der Stadt abgeholt und das Ganze ging von vorne los.

Aber seit um den Müllbaum eine Hecke gepflanzt wurde, ist das Geschichte und der Müllbaum ist einfach nur noch ein Baum. Und der Sperrmüll? Der landet jetzt 50 Meter weiter - unter einem neuen Müllbaum. Das Problem hat sich also nur verlagert.

In Offenbach versucht man es jetzt anders: Illegale Müllberge werden mit Aufklebern und Absperrband markiert. Darauf steht: "Wir ermitteln", was durchaus ernst gemeint ist, denn "wilder Müll" kann mit einem Bußgeld von bis zu 4.000 Euro geahndet werden.

Videobeitrag Kampagne gegen illegale Müllentsorgung Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Das Problem mit solchen Müllhaufen gibt es übrigens hessenweit: So zahlte die Stadt Marburg im vergangenen Jahr bei 562 Fällen rund 38.000 Euro für die Beseitigung solcher Müllberge, in Kassel waren es nach Angaben der Stadtverwaltung bei 9.300 Fällen im Jahr 2024 sogar ganze 320.000 Euro.

Zwei Wochen lang Bahn-Ausfälle zwischen Hanau und Fulda

Bahnreisende müssen wieder einmal stark sein: Zwischen Hanau und Gelnhausen wird ab heute Abend zwei Wochen lang an den Gleisen gebaut.

Das bedeutet, dass es in dieser Zeit zu Einschränkungen auf der Strecke kommt: Konkret fallen laut RMV die Fahrten des RE50 zwischen Fulda Bahnhof und Hanau Hauptbahnhof aus, auf der Linie RB51 entfallen die Fahrten zwischen Wächtersbach Bahnhof und Hanau Hauptbahnhof.

Als Ersatz werden Busse eingesetzt, die natürlich langsamer fahren, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte. Außerdem können keine Fahrräder mitgenommen werden. Auch bei den ICEs auf dieser Strecke wird nicht alles wie gewohnt laufen.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Für die 23 Kilometer lange Strecke investiert die Bahn insgesamt 1,6 Milliarden Euro - inklusive Brücken- und Bahnhofssanierungen sowie Lärmschutzwänden. Die Fertigstellung ist für 2036 geplant.

Weitere Themen des Tages

Seit fast zwei Jahren reinigt die Kläranlage Mörfelden-Walldorf das Wasser gezielt von Schadstoffen - wie etwa von Medikamenten-Rückständen oder Pestiziden. Sie hat dafür als eine von wenigen Kläranlagen in Deutschland eine vierte Reinigungsstufe. Wissenschaftler stellen schon jetzt fest: Der Bach neben der Kläranlage erholt sich.