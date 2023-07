Lkw gerät an Gas-Tankstelle in Brand

Lastwagen brennt an Tankstelle in Eichenzell

An einer Tankstelle in Eichenzell (Fulda) hat am Montagabend ein Lkw gebrannt.

Nach Polizeiangaben wollte der Fahrer das Gespann mit Flüssiggas betanken. Dabei kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Stichflamme am Gastank. Das Feuer griff auf den Lkw und die Ladung über. Ein Mitarbeiter stoppte den Betrieb der Tankstelle. Verletzt wurde niemand.