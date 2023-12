Zwei hochwertige Uhren sind am Dienstag in einer Uhren-Boutique in der Frankfurter Innenstadt gestohlen worden.

Der unbekannte Täter öffnete im Laden eine Vitrine und entnahm zwei Uhren im Gesamtwert von 67.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Diebstahl wurde erst einige Stunden später von den Mitarbeitern bemerkt.