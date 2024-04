In Poppenhausen (Fulda) ist eine größere Menge Maiglöckchen "geerntet" worden, vermutlich in der Meinung, dass es sich um Bärlauch handelt. Die Polizei warnt nun vor dem Verzehr der giftigen Pflanze. Die Menge könne tödlich sein.

Vermutlich in der Nacht zum Freitag ist im Bereich der Kneipp-Anlage in Poppenhausen eine größere Menge Maiglöckchen "geerntet" worden. Es wird vermutet, dass die Person davon ausging, Bärlauch zu entnehmen, so die Polizei am Freitag. Ein fachkundiger Bürger hatte die Polizei informiert. Die Blätter der beiden Pflanzen sehen sich sehr ähnlich. Im Gegensatz zum Bärlauch ist das Maiglöckchen aber sehr giftig.

Die Beamten warnen nun davor, die geernteten Pflanzen zu verzehren. Die geerntete Menge reicht laut Polizei demnach dazu aus, um mindestens eine Person mit dem in den Pflanzen enthaltene Gift zu töten.