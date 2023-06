Mann bei Wohnungsbrand in Grebenstein verletzt

Kurzmeldung Mann bei Wohnungsbrand in Grebenstein verletzt

Ein 58 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Grebenstein (Kassel) leicht verletzt worden.

Er sei in der Nacht zum Sonntag mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ursache für den Brand werde ermittelt. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt.