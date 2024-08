Mann erleidet Schnittwunden bei Schlägerei

Am Sonntagmorgen ist ein 27-Jähriger nach einer Schlägerei in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) mit Schnittwunden in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort griff er Polizisten an.

Laut Polizei war der 27-Jährige betrunken und begann in der Klinik, zwei Polizisten zu bespucken und zu treten, die dadurch leicht verletzt wurden. Gegen ihn wurde deswegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Laufe des Sonntagmorgen seien dann ein 18-Jähriger und ein 30-Jähriger auf der Polizeiwache erschienen und wurden festgenommen. Sie stehen laut Polizei mutmaßlich mit der Schlägerei im Zusammenhang. Weil sie offenbar betrunken waren, wurde ihnen Blut abgenommen. Nachdem sie erkennungsdienstlich behandelt wurden, durften sie die Polizeiwache wieder verlassen.