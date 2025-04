Mann in Darmstadt nach Einbruch in U-Haft

Ein 37-Jähriger ist nach einem Einbruch am Samstag in einen Selbstbedienungsladen in Untersuchungshaft genommen worden.

Er soll bereits mehrfach in Lebensmittelmärkte in Darmstadt eingebrochen sein, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Demnach wurde der Mann am Montag einem Haftrichter vorgeführt.