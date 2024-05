Polizisten haben am Samstag in einem Einkaufsmarkt in Frankfurt einen 24-Jährigen festgenommen, der zuvor versucht hatte, mit einem nach Angaben der Beamten vom Montag offensichtlich gefälschten 20-Euro-Schein zu bezahlen.

Der Kassierer habe versucht, den Mann daran zu hindern, den Markt zu verlassen. Dabei wurde der Kassierer leicht verletzt. Bei dem 24-Jährigen wurden acht weitere falsche 20-Euro-Scheine gefunden.