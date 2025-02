Mann in Limburg mit Pfefferspray verletzt

In Folge einer Auseinandersetzung in einem Limburger Einkaufszentrum in der Joseph-Schneider-Straße ist am Dienstagabend ein 35-Jähriger verletzt worden.

Veröffentlicht am 12.02.25 um 15:10 Uhr









Laut Polizeiangaben vom Mittwoch soll ein etwa 22-Jähriger den Mann während einer Rangelei mit Pfefferspray attackiert haben. Die Hintergründe waren zunächst unklar.