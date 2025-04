Mann in Neu-Isenburg ausgeraubt und verletzt

Ein 21-Jähriger ist am Dienstagabend in der Bahnhofstraße in Neu-Isenburg (Offenbach) von drei Männern ausgeraubt und verletzt worden.

Die Täter attackierten ihr Opfer unter anderem mit einem Messer, wie die Polizei mitteilte. Anschließend raubten sie die Geldbörse. Der 21-Jährige musste operiert werden. Zwei Angreifer stellten sich später, nach dem dritten wird gesucht.