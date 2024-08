Nach einer verdächtigen Beobachtung ist das P&C-Kaufhaus auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil am Freitagabend geräumt worden.

Polizisten haben das P&C-Gebäude am Freitagabend abgesperrt. Bild © Christian Wilbert (hr)

Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann offenbar mit einer Waffe das Gebäude betreten hatte. Bewaffnete Polizisten umstellten und durchsuchten das Gebäude daraufhin. Sie konnten nach Aussage eines Sprechers aber niemanden dort finden, auf den die Beschreibung zutraf. Später konnte der Verdächtige mit zwei weiteren Begleitern in der Innenstadt angetroffen werden. Er trug nach Aussage eines Polizeisprechers eine Schreckschusswaffe am Hosenbund. Die drei Personen mussten mit auf eine Dienststelle kommen und wurden am Abend befragt. Das P&C-Gebäude war zwischenzeitlich wieder freigegeben worden.