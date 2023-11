Auf der A3 bei Frankfurt ist ein Mann ums Leben gekommen. Er war nach einem Auffahrunfall auf die Fahrbahn gelaufen und wurde von einem Auto überfahren.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 23 Uhr zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Ausfahrt Frankfurt-Süd. Der 31 Jahre alte Fahrer eines Lieferwagens war in Richtung Würzburg unterwegs, als ein 46-Jähriger aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in das Heck des Transporters stieß. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern. Der 31-Jährige stieg daraufhin aus und wollte die Fahrbahn offenbar zu Fuß überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst.

Durch die Wucht sei der Mann über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden und noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben. Der 62 Jahre alte Fahrer des Autos erlitt einen Schock und leichte Verletzungen. Der 46 Jahre alte mutmaßliche Verursacher des ersten Unfalls blieb unverletzt.

Lkw-Fahrer verbringen Nacht auf A3

Im Rückstau auf der Fahrbahn in Richtung Köln ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem leichter Sachschaden entstand.

Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die A3 in Richtung Köln für mehrere Stunden gesperrt werden. Auf der Gegenfahrbahn Richtung Würzburg war nur einer der vier Fahrbahnen frei.

Mehrere Lkw-Fahrer mussten die Nacht in der Sperrung in ihren Fahrzeugen verbringen, während Pkw von der Autobahn abgeleitet werden konnten. Gegen 5.30 Uhr wurden die Fahrbahnen wieder freigegeben.