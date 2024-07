Mann stirbt bei Sturz von Balkon in Rüsselsheim

Kurzmeldung Mann stirbt bei Sturz von Balkon in Rüsselsheim

Ein 69 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen bei einem Sturz aus dem 1. Stock eines Wohnhauses in Rüsselsheim (Groß-Gerau) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, fiel der Mann bei Handwerksarbeiten drei Meter in die Tiefe. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Ermittlungen dauern an.