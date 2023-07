Mann stürzt bei Arbeitsunfall in Hünfeld vier Meter tief

Bei Reinigungsarbeiten in einer Kläranlage in Hünfeld (Fulda) ist ein Mann in ein vier Meter tiefes Behältnis gestürzt.

Mithilfe der Feuerwehr konnte er aus seiner Lage befreit werden und kam in eine Klinik. Wie die Polizei schilderte, verletzte er sich bei dem Sturz am Mittwoch nicht. Das Behältnis war leer.