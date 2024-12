Mann verletzt Frau mit Messer in Frankfurt

Ein Mann soll eine 38-Jährige in der gemeinsamen Wohnung in Frankfurt-Bornheim am Mittwoch mit einem Messer schwer verletzt haben.

Danach alarmierte der 43-Jährige selbst die Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte. Als die Beamten eintrafen, wies auch der Tatverdächtige Verletzungen auf. Die 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie operiert wurde. Sie sei außer Lebensgefahr. Die Polizei nahm den Mann fest. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung. Der Mann sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.