Hessens Heilbäder und Kurorte sind nach Jahren der Krise auf Erholungskurs.

Nach 8,5 Millionen Übernachtungen 2022 seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 7,1 Millionen Übernachtungen in Heilbädern und Kurorten gebucht worden, so der Hessische Heilbäderverband am Montag. Für das Gesamtjahr hoffe man auf 9,2 Millionen Übernachtungen. Das wäre nah am Vor-Corona-Niveau.